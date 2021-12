Les agressions a funcionaris de presons segueixen a l’alça a tot Catalunya i a la província de Girona la tendència no és pas diferent. Les dades de la CSIF mostren que al centre penitenciari del Puig de les Basses s’han incrementen un 28% el funcionaris agredits entre gener i agost d’aquest any. El nombre d’d’incidents en canvi, s’ha incrementat en un 8%. Pel que fa al nombre de treballadors que han acabat agredits és de 27 funcionaris, quan l’any passat n’havien estat 21. Mentre que els incidents registrats són 18, un més que el 2020.

A tot Catalunya, en vuit mesos s’han produït 174 incidents d’agressió (greus i lleus) amb un total de 240 treballadors afectats. Això representa un increment del 21% de personal agredit respecte a l’any passat (198) i un 15% més d’incidents (151) respecte al 2020.

Aquestes dades representen una «autèntica xacra» segons el CSIF per als treballadors. El CSIF així com altres sindicats com ACAIP i Marea Blava Presons van convocar aquest divendres passat als funcionaris de presons a concentrar-se per exigir que la Generalitat actuï davant d’aquesta situació d’increment d’agressions.

Que es va veure agreujada amb un incident al centre de Quatre Camins la setmana passada on un dels presos va arrencar la falange d’un dit a un funcionari de la presó d’una mossegada.

Protesta a les presons

La protesta es va fer davant de sis dels centres penitenciaris catalans, com ara el de Puig de les Basses. Entre les peticions dels treballadors de presons hi ha aplicar tota regulació q impedeixi la impunitat dels agressors i canviar alguna normativa dels centres.

El dia abans de la concentració, la consellera de Justícia Lourdes Ciuró va anunciar noves mesures per millorar la seguretat dels professionals que treballen als centres penitenciaris i dels interns que hi viuen. Que els sindicats diuen que seguiran de prop perquè s’apliquin. Entre les mesures de Justícia hi ha per exemple revisar la Circular 2/2021 sobre el Protocol d’aplicació de mitjans de contenció en els centres penitenciaris; un protocol contra les agressions; la instal·lació de càmeres als punts foscos.