Els regidors no adscrits de l'Ajuntament de Figueres - Figueres Futur - proposen crear una Regió Policial (RP) Girona Nord que englobi bàsicament l'Alt Empordà i serveixi per compensar la manca de Mossos d’Esquadra a aquest territori. Una situació que no correspon amb els seus índexs de criminalitat ni en la ubicació geogràfica i que, a més, provoca una sobrecàrrega de feina per a la Guàrdia Urbana de Figueres i per a la resta de policies locals.

En aquest sentit, des de les alcaldies i institucions de la comarca s'ha reclamat reiteradament a Interior un augment de la dotació de Mossos a les Àrees Bàsiques Policials (ABP) de Figueres i Roses. Fins i tot els mateixos comandaments de la policia catalana a la comarca s'han sumat públicament a aquesta reivindicació en diverses ocasions. Els regidors Carles Arbolí, Alba Albert i Miquel Fernàndez, recorden que Girona és l’única demarcació catalana que compta amb una única Regió Policial dels Mossos, ja que a Tarragona i a Lleida hi ha dues a cada demarcació, i a Barcelona n’hi ha quatre. Figueres Futur considera que la proposta d'una RP Girona Nord seria una eina per reequilibrar la presència territorial dels Mossos d'Esquadra amb aquest greuge. Arbolí defensa que “el recent acord entre la Generalitat i el govern espanyol per ampliar un 20% la plantilla dels Mossos d’Esquadra a Catalunya és una oportunitat per planificar la creació de la Regió Policial Girona Nord, que englobaria la totalitat de la comarca de l’Alt Empordà, i així es posaria fi a les mancances acumulades en aquest territori”. El regidor demana al Departament d'Interior que sigui sensible a aquesta necessitat mitjançant “una estratègia que ha de consistir en un augment progressiu dels efectius a curt termini, però amb l’horitzó de la nova Regió Policial Girona Nord per al mig i llarg termini”. A més, els regidors no adscrits enumeren molts motius "de pes" que justifiquen la configuració d'aquesta Regió Policial pròpia: l’Alt Empordà té la principal i més transitada frontera de l’Estat amb la resta d’Europa; és la comarca amb més municipis de Catalunya; la seva capital és la segona ciutat de la demarcació; rep un importantíssim flux turístic internacional, i té una taxa de criminalitat alta associada a les seves característiques i ubicació. Tal com expliquen des de Figueres Futur, aquesta nova configuració forçaria a dotar tota la zona de més efectius i recursos i una presència permanent de les unitats especialitzades del cos (com l'ARRO, investigació o policia administrativa). També es reforçarien les ABP de Figueres i Roses, es consolidaries les comissaries de districte de la Jonquera i l'Escala i ampliar serveis i la dotació de l'Oficina Policial de Portbou. Els regidors han traslladat aquesta petició a l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i a la presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez.