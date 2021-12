La creació de la figura del regidor de proximitat, ara ja fa poc més de cinc anys, ha suposat la consolidació a Vilafant d’un servei que millora la comunicació amb el ciutadà en la gestió municipal, d’una forma més directa i eficaç. Aquesta comunicació permet adreçar-se als regidors mitjançant correu electrònic, telèfon mòbil o missatgeria instantània, a més de les vies habituals, instància, e-tram, presencia. A la pàgina web de l’Ajuntament els veïns poden consultar la zona i el contacte directe que té assignat cada un dels regidors. Aquest servei es complementa amb la Línia Verda, un aplicatiu que també permet fer consultes i obrir incidències.

La distribució territorial dels regidors s’estableix per nuclis i nombre de veïns i està dividida de la següent manera: Kiko Marín és el regidor de proximitat del nucli antic; el regidor César González és el referent de proximitat del barri de l’Arengada. La regidora Montse de la Llave, del Camp dels Enginyers i Xavi Garcia de Les Forques. «Ningú de nosaltres viu en el barri on actuem com a regidor de proximitat. Això ens ajuda a conèixer una mica més el poble» assenyala César González.

Per la seva part, Kiko Marín, que porta el nucli antic, considera que des del principi de posar-se en marxa el servei «totes les trucades que rebia el regidor de barri eren per consultar bàsicament temes d’urbanisme i via pública, jardineria o medi ambient, convertint-se en una eina molt eficaç. De seguida que ens truquen anem a parlar amb el veí, in situ, per veure el problema i derivar-lo si cal als tècnics. La solució sol ser ràpida». Igualment «també ens trucaven molt per dir-nos que s’havia anat la llum, o per denunciar un abocament. Però en aquests casos la gent també fa servir la línia verda perquè el servei encara és més ràpid» i comenta que la darrera que ha rebut ha estat per consultar «si podíem moure uns contenidors d’escombraries de lloc, al carrer Requesens. Ningú els vol tenir davant de casa» diu Marín.

Medi Ambient i via pública

Hi ha molts temes relacionats amb el medi ambient o la via pública «que poden tenir una encara més ràpida resolució a través de la Línia verda, ja que compleix amb aquesta funció d’una manera encara més directa perquè va dirigida al tècnic que ha de solucionar el problema». Per això ara moltes de les consultes que els regidors rebien via WhatsApp o trucada van directament a aquesta plataforma, remarca González.

El servei s’ha estabilitzat amb una mitjana d’entre tres i quatre trucades al mes. «De vegades ens consulten temes més complexos, però les consultes per incidències al carrer, són les més habituals», coincideix González: «Jo ara tinc pendent una visita amb un veí que m’ha informat per telèfon. És un tema complex. De vegades les consultes es refereixen a diferents departaments i afecten diferents regidories com ara problemes de canalització o d’asfaltatge i la solució és més lenta».

Experiència positiva

De l’experiència dels regidors de proximitat es desprèn que el veí valora molt positivament conèixer el regidor per parlar del problema i agraeixen que els tornis a trucar un cop resolta la incidència. La manera que té la ciutadania de contactar amb els regidors de proximitat és un 90 % per trucades de telèfon amb una mitjana de tres o quatre al mes, segons informen.

Per la seva part, la regidora Montserrat de la Llave assenyala que «aquesta figura la vam incorporar quan vam entrar al consistori i la seguim mantenint perquè el que nosaltres volem és ajudar i estar al costat dels vilafantencs, en el seu cas els que viuen a la zona del Camp dels Enginyers.​De la Llave recorda que «durant la pandèmia van fer una roda de trucades a la gent gran i ara hi tornarem perquè de vegades si no insisteixes, hi ha gent que no ho sap o no gosa trucar». En el seu cas les incidències a la via publica i els temes relacionats amb les escombraries són també els que atén amb major assiduïtat

Els regidors de proximitat es reuneixen tres cops per setmana, els dilluns, els dimecres i els divendres, per gestionar tots els temes que afecten el poble, fins i tot els que els tenen a veure amb la seva tasca com a regidors de proximitat. Són reunions de valoració on participa l’alcaldessa Consol Cantenys. Finalment, Xavier Garcia fa un balanç igualment positiu d’aquest servei a través del qual atén en gran part incidències a la via pública i mediambientals i en aquest sentit posa èmfasi en les campanyes que promou l’ajuntament per millorar aspectes com el reciclatge entre els veïns.