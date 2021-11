L'alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys s’ha reunit amb el president de Renfe, Isaías Táboas, per demanar que es recuperi el pas de trens d’Alta Velocitat d’abans de la pandèmia. «Fruit d’aquesta reunió amb el president de Renfe, n’hem aconseguit el compromís de recuperar progressivament aquestes freqüències. De moment ens han assegurat que s’augmentaran les places dels trens que circulen de dilluns a divendres, mentre no es recuperen aquestes freqüències de pas» explica l’alcaldessa després de la trobada. D’aquesta manera, Cantenys ha fet arribar als responsables de la companyia ferroviària les reclamacions dels usuaris del tren d’Alta Velocitat de l’estació Figueres-Vilafant, amb la voluntat d’aconseguir que es recuperin tots els combois que passaven abans de la pandèmia.

De moment, Renfe ha posat en marxa aquesta setmana un tren que ha de reforçar la connexió Figueres-Vilafant amb Barcelona a la franja del matí i un altre que sortirà de la capital catalana amb direcció Vilafant a les 16.36, cobrint així la falta de freqüències en aquesta franja horària.

«Tant els veïns de Vilafant com els de comarca utilitzen el tren d’Alta Velocitat per desplaçar-se per treballar, o per fer reunions de feina, per això creiem que és important, que la companyia recuperi poc a poc les freqüències que oferia abans de l’inici de la pandèmia», conclou l'alcaldessa de Vilafant.