L'equip de govern de Figueres ha demanat una reunió amb la fiscalia per abordar les possibles "responsabilitats" d'Endesa en els talls de llum al Culubret. El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, diu que volen explorar "la possibilitat que insti un delicte contra el dret dels consumidors" per unes interrupcions que els veïns pateixen des de fa més d'una dècada. Paral·lelament, l'Ajuntament ha encarregat un informe per veure els efectes que els talls tenen en la xarxa d'enllumenat públic. "Els tècnics se'ns han queixat que estan fent malbé instal·lacions acabades de muntar i deixant sense llum el carrer", assegura Casellas.

Casellas va fer l'anunci al torn de precs i preguntes del ple d'aquest dilluns arran d'una petició del regidor no adscrit, Carles Arbolí. L'edil va emplaçar l'equip de govern a emprendre vies legals per posar fi a una situació que s'ha cronificat al barri i que s'ha convertit "en una autèntica tortura pels veïns".

El regidor Carles Arbolí considera que “després d’onze anys de talls de llum la companyia no pot seguir rentant-se les mans i deixant els veïns en l’actual situació d’indefensió i vulnerabilitat”. En les últimes setmanes els talls estan augmentant, es repeteixen a diari i en ocasions hi ha dies que alguns veïns es passen més hores sense electricitat que amb llum.

Segons Arbolí, la situació dels afectats és “inhumana i intolerable i és evident que una part de responsabilitat importantíssima la té Endesa, que ha de garantir el subministrament elèctric als seus clients i, per tant, prendre totes les mesures perquè això es compleixi”. El regidor figuerenc assegura que “si al cap d’11 anys el problema no només persisteix sinó que es perpetua i la companyia no pren mesures, des de l’Ajuntament ens toca fer un pas endavant, més contundent, i anar als tribunals perquè es depurin responsabilitats”.

La mesura que plantejaven al ple els regidors no adscrits consisteix en denunciar Endesa a la Fiscalia pels suposats delictes d’acció per omissió, contra la integritat moral i contra el mercat i els consumidors, i que els veïns afectats, amb la col·laboració municipal, presentin una demanda col·lectiva contra la companyia per suposats danys morals. “Hi ha arguments jurídics que avalen aquestes mesures perquè viure al Culubret s’ha convertit en una tortura per molts veïns i és intolerable que Endesa pretengui normalitzar aquesta situació a costa del patiment de moltes famílies”, afegeix Arbolí

El vicealcalde li va respondre que compartia la seva visió sobre el problema i que tenen prevista una reunió amb la fiscal en cap de la fiscalia de Girona a mitjans de mes. "hi ha dies en què hi ha fins a cinc talls de llum. Imaginin no poder posar una rentadora o dir-li al teu fill que no pot jugar a la play com els altres nens", va remarcar Casellas. En aquest sentit, va dir que ho han intentat tot i que a través d'Endesa ja no hi veuen recorregut. En el que portem d'any, ja s'hi ha produït 273 averies. "És una situació en la qual no és pot viure", va assegurar.

Durant la seva intervenció, Casellas va admetre que aquesta via no ha tingut èxit a poblacions com Granada o Canyada la Real, a Madrid, però que ho intentarem. "Espero que ens puguin ajudar i es facin càrrec del drama del Culubret", va insistir.

D'altra banda, va assegurar que la lluita contra els cultius de marihuana s'està resolent "amb cert èxit" perquè s'estan concedint les entrades i registres que es demanen però va insistir que el problema de fons al barri és la "falta d'inversió" de la companyia.

A més, va explicar que arran de la municipalització de l'enllumenat, els tècnics han detectat que els talls de llum que pateix el barri estan fent malbé algunes instal·lacions. "Hem encarregat un informe, que esperem poder portar a la fiscalia i, pels perjudicis que pugui causar a la corporació, exercirem la demanda que sigui pertinent", va afegir.

Amb tot, Casellas va animar els veïns a unir-se per fer una demanda col·lectiva com a "acció directa" per "atacar per terra, mar i aire a qui no està fent la seva feina".