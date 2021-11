El darrer ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, celebrat dijous de la setmana passada, va aprovar, després de tres hores de debat, el pressupost general amb els 19 vots a favor, 3 en contra i 5 abstencions. El govern que formen ERC i CUP diu que «és un pressupost equilibrat, que dona resposta al normal funcionament dels diversos serveis i equipaments del municipi i presenta un ambiciós projecte d’inversions, que juntament amb les que encara s’estan desenvolupant en el marc del pressupost 2021, contribuiran a un major benestar de la nostra ciutadania. Es parteix –afegeixen– del principi de recaptació efectiva, a l’hora de preveure la recaptació dels diferents tributs municipals i s’albira un augment d’ingressos, després dels mesos més durs de la pandèmia». Destaquen les subvencions que es donen a les entitats d’àmbit municipal, per a les seves activitats associatives de caràcter cultural, social, esportiu i comercials.

En el capítol d’inversions, es produeix un important increment, ja que passen de 1.478.800 €, aquest any, a 3.117.847 €, un creixement del 110,84 %. S’ha de destacar, però, que el programa d’inversions per l’exercici 2021, no s’ha executat completament i que, un cop incorporades al nou pressupost, juntament amb les contemplades inicialment al pressupost 2022, tenen un volum d’inversions previst molt rellevant. Destaca la primera fase de la plaça de les Palmeres, l’adquisició d’habitatge social i les plaques fotovoltaiques a l’escola.

L’oposició reclama un ple extraordinari per als comptes

Els grups de l’oposició del consistori castelloní van criticar l’equip de govern per haver tornat a incloure l’aprovació del pressupost per al 2022 en el ple ordinari. «Són els tercers pressupostos d’aquest mandat i cap ha estat sotmès a un ple extraordinari. Tenen una manca de sensibilitat envers el debat polític», va dir la regidora de Som Empuriabrava i Castelló, Elena Iglésias. D’altres grups, com Ciutadans, no es creien que les inversions es compleixin totes. Mentrestant, el diputat de la CUP al Parlament de Catalunya, Dani Cornellà, va acompanyar al regidor Jaume Planella, que en el ple de dijous deixava l’ajuntament.