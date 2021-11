Les obres per reformar el centre del poble de Darnius és previst que acabin a finals d’aquest any. Malgrat que l’Ajuntament de Darnius tenia previst començar al mes de maig passat, van haver d’iniciar-se més tard. El govern municipal, encapçalat per l’alcalde Josep Madern, ha projectat millorar l’entorn de la plaça Major, amb l’objectiu que segueixi la línia del costat de l’església.

«Amb la reurbanització i el soterrament de serveis, s’han arrencat el paviment i les voreres», explica Madern. Les obres, amb aquesta finalitat, hauran durat cinc mesos i el cost d’aquesta reforma es preveu que sigui d’uns 330.000 euros. Madern explica que aquests treballs es financen amb recursos propis municipals, sense necessitar inversions exteriors.