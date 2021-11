L’intrusisme laboral és la principal preocupació de l’Associació de Taxis de Figueres i Vilafant. Segons explica el president de l’associació, Enrique Expósito, alguns particulars «es fan passar per taxistes» i els treuen la feina.

De fet, Expósito té molt clar que la competència als dos municipis no ve per vies legals: «Competència legal, com VTC, a Figueres no n’hi ha, però d’intrusisme professional n’hi ha molt». Segons el seu punt de vista, el problema no està en les lleis, ja que «són molt restrictives». «Si t’enganxen fent el taxi sense ser-ho, et poden caure quatre mil euros de sanció i et retiren el cotxe», afegeix. Des de l’associació, apunten que el problema és que ningú intenta que les lleis es compleixin.

Aquest intrusisme comporta molts riscos, ja que, a diferència dels taxistes, aquests particulars no tenen una assegurança de responsabilitat civil ni han de complir normatives. «Quina seguretat dona això als clients? Si et passés qualsevol cosa en un taxi, podries identificar el conductor i actuar, però, i si passa amb un particular? No pots demostrar res».

Massa llicències a pobles petits

A part d’aquest intrusisme per part de particulars, també tenen problemes perquè taxistes d’altres municipis van a Figueres i Vilafant a oferir el seu servei, fet que els treu feina. En aquest cas, creuen que l’origen del problema rau als anys noranta, quan es van adjudicar llicències de més. «Perquè et facis la idea, entre Figueres i Vilafant hi ha trenta taxis. A Capmany, hi ha sis llicències. Com que també s’han de guanyar la vida, acaben venint a Figueres i Vilafant, i això ens perjudica». Asseguren que aquest problema també el tenen amb taxis d’altres localitats com Roses o Empuriabrava, que tenen una quantitat de població molt diferent segons l’estació de l’any.

En aquest cas, el problema rau en el fet que no hi ha cap òrgan ni cap mecanisme per a retirar llicencies si es deixen de necessitar. «Tornant al cas de Capmany, es van adjudicar perquè es va obrir un club nocturn, que ara ha tancat, però les llicències continuen». Expliquen que no és sostenible tenir taxis d’altres municipis a Figueres i Vilafant sense rebre cap compensació al respecte.

En compartir el servei de taxis entre dos municipis com Figueres i Vilafant, l’associació de taxistes agraeix l’aplicació mòbil del servei. Aquesta aplicació té dues parts, la de clients i la de professionals. La de clients, permet als interessats demanar taxis, però per als conductors va més enllà. Els permet coordinar els cotxes que hi ha a cada parada, els que van a l’estació d’AVE, i fins i tot donar més seguretat als treballadors. «Aquesta aplicació geolocalitza els nostres mòbils quan estem de servei. A més, té un botó d’emergència per als taxistes que poden prémer en cas de necessitat». No obstant això, remarca que continuen estant molt exposats en termes de seguretat.

Mobilitat sostenible

Enrique Expósito explica que, a Figueres i Vilafant no hi ha cap taxi elèctric, però subratlla que els ajuntaments no els ajuda a posar un carregador a les parades. «És un peix que es mossega la cua, perquè jo no em compraré un cotxe elèctric per fer de taxi si no tinc on poder-lo carregar. I més veient com fa molts mesos que han posat els punts de càrrega a l’estació de tren i a l’avinguda Marignane i encara no funcionen».

Apunta que amb la capacitat de les bateries actuals, necessitarien poder mantenir la càrrega prop del 80% del total per a poder garantir tots els serveis necessaris. Expósito afirma que l’associació de taxis està disposada a assumir les despeses d’un carregador, «però qui l’ha de posar és l’ajuntament».

Cal destacar que taxis de Figueres i Vilafant no només porta gent d’un lloc a un altre, sinó que també ofereixen serveis com transports concertats diaris, treballen amb l’Ajuntament, l’hospital, la Santa Creu i porten documentació urgent. Poden oferir aquests serveis per a viatges urbans, interurbans, i fins i tot internacionals, si són a prop de la frontera francesa. «Ens adaptem a les necessitats dels clients, fins i tot portem i recollim nens cada dia de l’escola o a gent gran a centres de dia».

«Fa cinc o sis anys que tenim l’aplicació, i ens ha canviat la vida»

Enrique Expósito ens explica com és la vida d’un taxista en l’actualitat. A l’hivern els dies són més llargs, amb menys afluència de passatgers, i contrasta amb el «ritme frenètic de l’estiu i les temporades altes en termes de turisme».

Conciliació laboral

Destaca la dificultat de poder conciliar la vida laboral amb la vida familiar, perquè «és difícil poder anar amb els nens a la platja, per exemple, perquè al taxi t’hi has de passar moltes hores». Per aquest motiu agraeix molt que als taxis de Vilafant i Figueres sigui obligatori tenir un dia de festa a la setmana.

Al llarg dels anys, la professió també ha canviat molt. L’arribada de l’aplicació que gestiona les peticions dels clients i les fa arribar als taxistes, ha estat positiva: «Fa cinc o sis anys que tenim l’aplicació, i ens ha canviat la vida. Abans ens organitzàvem per telèfon i se sentia aquell ‘Ring’ característic a la Rambla».

L’arribada de l’AVE ha fet créixer molt la demanda de taxistes, ja que l’estació està apartada del nucli urbà. En aquest sentit també agraeixen tenir l’aplicació mòbil, perquè «així pots anar específicament a l’estació de l’AVE si veus que hi ha pocs cotxes». A més també fa pocs anys que hi està havent una renovació generacional als taxis.