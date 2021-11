Han començat a Figueres, aquest dilluns 29, les obres a la cruïlla formada per l’avinguda Salvador Dalí, carrer Frederic Mistral, carrer Fages de Climent i passatge Ponent. Una actuació que té per objectiu millorar la seguretat dels vianants en aquest encreuament. Durant aquest temps es tallarà el trànsit de vehicles. No obstant, els veïns i veïnes de la zona tindran accés al carrer en tot moment.

👉Comença la última actuació del projecte "camins escolars segurs" a l'Av/ Salvador Dalí



🚧Tall a la cruïlla formada per l’Av/ Salvador Dalí, c/Frederic Mistral, c/Fages de Climent i passatge Ponent



🏫Garantim la seguretat de les famílies de camí a l'escola — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) 29 de noviembre de 2021

Els treballs, que duraran fins a finals de gener, formen part del projecte "camins escolars segurs". Es du a terme per a garantir la millora de l’entorn urbà dels centres escolars i així fer més segurs els itineraris dels nens i nenes de la ciutat quan van a l’escola.