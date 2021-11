L’Alt Empordà és, juntament amb la Noguera, la comarca de Catalunya on es van produir més accidents de trànsit provocats per animals salvatges durant l’any 2020, segons les dades facilitades per la Generalitat a En Comú Podem. Concretament, se’n van registrar fins a 247, malgrat les restriccions de mobilitat a causa del confinament. En canvi, el Ripollès, amb només 20 accidents d’aquestes característiques, és la comarca gironina on es va registrar una xifra més baixa.

En total, a Catalunya es van registrar 3.879 accidents d’aquestes característiques, segons les dades recollides pels Mossos d’Esquadra, que no especifiquen de quines espècies es tracta. L’Alt Empordà i la Noguera són, amb diferència, les comarques amb un major nombre de sinistres causats per animals salvatges, amb 247 accidents cadascuna. Es tracta de xifres molt allunyades de les següents comarques de la llista, que són el Segrià (200), el Bages i la Selva (189 cadascuna) i l’Anoia (183). Pel que fa a les comarques gironines, la llista la continuen el Baix Empordà, amb 167 accidents, i el Gironès, on se’n van produir 109. En canvi, la Garrotxa (57), la Cerdanya (53), el Pla de l’Estany (42) i, sobretot, el Ripollès (20) es mouen amb xifres molt més baixes.

Accidents a les vies de tren

D’altra banda, la Generalitat també ha recopilat les dades dels accidents causats per animals salvatges a les línies ferroviàries que passen per Catalunya. En el cas de les comarques gironines, on només hi ha el traçat de la línia ferroviària gestionada per Adif, es van registrar cinc atropellaments: un senglar a la Selva, dos senglars i un altre animal sense especificar a l’Alt Empordà i un altre animal també sense especificar al Gironès. A tota la xarxa d’Adif a Catalunya es van produir 22 atropellaments d’animals, la gran majoria dels quals (17) de senglars, a banda d’un cérvol i algunes aus. D’altra banda, també es van produir cinc atropellaments a les línies de Ferrocarils de la Generalitat, tots ells de senglars.

Mesures de prevenció

Per tal d’evitar que es continuïn produint aquest tipus d’accidents, la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, explica que s’estan portant a terme actuacions de prevenció i s’està desenvolupant el Programa d’Infraestructura Verda de Catalunya (PIVC), amb l’objectiu de millorar la connectivitat ecològica i mitigar els efectes de la fragmentació d’hàbitats que causen les infraestructures de transport. També vol millorar l’estat de conservació de la biodiversitat i de les funcions ecosistèmiques a través de la correcció d’infraestructures existents (elèctriques, de gestió de recursos hídrics i altres),i l’eliminació d’estructures que han quedat obsoletes i que causen impactes sobre la biodiversitat.

Entre les zones on s’està treballant per reduir aquest impacte hi ha l’àmbit de Sils-Maçanet, les rieres i sèquies de l’Empordà on s’ha detectat la presència d’espècies amenaçades i també s’està intentant mitigar els efectes sobre l’avifauna a les carreteres C-31 i C-65, a Santa Cristina d’Aro i Calonge. Finalment, també es vol portar un control més exhaustiu dels animals morts en aquest tipus d’accidents, per tal de poder millorar-ne la prevenció.