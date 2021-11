La delegació de l'Alt Empordà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha presentat al·legacions al POUM de Figueres, aprovat inicialment al juliol. Entre les demandes, l'ens considera "vital" mantenir les dues estacions de tren per reduir "l'impacte ambiental" i evitar perdre la capitalitat de comarca. El document aprovat preveu, precisament, la reserva de terreny per al bypass ferroviari aprovat pel ministeri que preveu una única estació al nord de la ciutat però també inclou la supressió de les vies del tren al centre de la ciutat si finalment no s'acaba duent a terme. D'altra banda, el col·legi reivindiquen un "nou pol d'equipaments" que complementi l'actual i que planteja situar a tocar de Vilatenim.

A més, reclamen que la sala Edison passi a ser un equipament públic i que es faci la Ronda Nord "per iniciativa municipal", entre d'altres.