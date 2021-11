Com arriben aquestes espècies invasores?

Per les persones. Si tu fas la neteja d’una bassa, apareixen les espècies més rares. Quina necessitat hi ha de tenir aquests animals exòtics com a mascotes, que ni coneixem els seus noms, que només es compren pels colors macos o per haver vist una pel·lícula.

Com es poden combatre?

Moltes espècies han arribat per quedar-se. Ni tenim tots els recursos del món i tampoc servirà de res. Molts cops només pots seguir l’evolució i l’impacte com la papallona del boix que va deixar els boscos de la Garrotxa pelats. No parlem del medi aquàtic. Als rius, hi ha més espècies de fora que d’aquí. El que podem és prevenir i conscienciar. Després ve la detecció ràpida –alertar enviant missatge a especiesinvasores.tes@gencat.cat– i l’erradicació. És una suma d’esforços.

Quina relació hem de tenir amb la natura?

De molt més respecte, de mirar la natura de manera diferent. Incrementar el comerç de productes locals, tenir animals de companyia de tota la vida o fer servir flora autòctona en jardins i verd urbà.