El PSC de Figueres es felicita que el Congrés dels Diputats, amb l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2022, hagi donat suport a una esmena pactada entre ERC i els socialistes, que incorpora una partida plurianual, inicialment de 250.000,00 euros, per al trasllat de l’estació del tren a l’estació intermodal Figueres-Vilafant. Els socialistes remarquen que aquesta aprovació confirma l’opció per la intermodalitat ferroviària presa fa anys quan l'Ajuntament de Figueres estava encapçalat per Joan Armangué. La partida de 250.000 euros es destina a la redacció de l'estudi informatiu i el projecte d'impacte ambiental per a l'eliminació del tren dins la ciutat de Figueres i la millora dels serveis, i suposa un pas endavant a l'hora de definir una estació definitiva a la capital de l'Alt Empordà que aglutini el tren convencional, els trens d'alta velocitat i l'estació d'autobusos, com explicava Joan Armangué en una entrevista publicada a L'Empordà el 2017.

En un comunicat, s'exposa que la darrera reunió entre el vicealcalde de Figueres Pere Casellas i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ambdós del PSC, «ha permès desencallar aquest tema que fa anys que tenalla el desenvolupament urbanístic i econòmic de Figueres».

«L’esmena que ha estat negociada pel diputat del PSC per Girona, Marc Lamuà, amb ERC, constitueix una fita històrica que rebla les comunicacions rebudes des del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que amb motiu de la tramitació del POUM varen aclarir sense cap dubte que el sistema ferroviari a la ciutat se situa a l’oest de la ciutat i prima la intermodalitat», assenyalen els socialistes.

Sobre aquesta mateixa «fita històrica» ha parlat l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, en representació d'ERC. El vicealcalde Pere Casellas, per la seva banda, ha manifestat que «aquests primers diners posen llum a un projecte cabdal per al desenvolupament de Figueres, estic enormement satisfet de la feina feta pels companys i companyes del PSC en aquest llarg camí».