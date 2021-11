Oriol Junqueras s'ha desplaçat aquest divendres, 26 de novembre, a Figueres per passejar pels carrers del centre de la ciutat i entaular conversa amb ciutadans i comerciants. L'exvicepresident republicà ha tingut primer una trobada amb alcaldies i càrrecs electes de l'Alt Empordà, com els alcaldes de Roses i Castelló d'Empúries, Joan Plana i Salvi Güell, respectivament, i el punt de trobada ha estat la plaça Catalunya de Figueres. El grup de polítics ha aprofitat per compartir reptes i projectes de present i de futur de la seva governança republicana.

Posteriorment, el president d'ERC ha caminat pels carrers de la ciutat acompanyat per l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i la regidora Ester Marcos, i plegats han compartit conversa amb botiguers i ciutadans que s'han anat trobant durant la passejada.

Després, Oriol Junqueras ha marxat camí a l'Estatit, per presentar el seu darrer llibre Contra l’Adversitat, amb l'exconsellera Dolors Bassa.