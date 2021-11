Els nens i les nenes han fet esclatar l'emoció de l'esperit del Nadal en l'acte institucional de l'encesa de llums nadalencs als carrers i les places de Figueres. A les sis de la tarda d'aquest divendres, 26 de novembre, a la plaça de l'Ajuntament no hi cabia ni una agulla, s'ha omplert de gom a gom. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, acompanyada de la regidora Ester Marcos, ha donat la benvinguda a les nenes i als nens i els ha animat a cridar ben fort el nom d'en Fumera. La plaça ha tronat amb els crits de les veus dolces, però el Fumera s'ha resistit a fer-se veure i, aleshores, ha sorgit una sorpresa: l'aparició de la Nadalina.

La Nadalina no ha arribat sola. L'acompanyaven les fanaleres reials, que han fet el seu ball tradicional a l'escenari. De sobte, una altra sorpresa. Fum al balcó de la casa de la vila. Falsa alarma, no era un incendi, era en Fumera! Els infants entre el públic de la plaça han aplaudit efusivament, molts d'ells amb els rostres embadalits, i han vist com el personatge que tot ho veu, tot ho sent i tot ho xerra es dirigia a l'escenari. Aleshores, els nens i les nenes han cantat a ple pulmó dues cançons en honor d'en Fumera.

Quan en Fumera s'ha esfumat, l'alcaldessa ha premut el botó màgic que ha encès totes les llums de Nadal de la ciutat. Els carrers del centre i el Mercat de Nadal de la Rambla estaven tan plens de gent com un dia de festa major.