Els membres de l'Ajuntament de Roses se sumen als actes de commemoració del 25N, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, amb la lectura del manifest del 25N davant del consistori.

El manifest destaca les violències masclistes que s'han reconegut a la llei sobre violència masclista del 2020, com la violència obstètrica, la de segon ordre o la vicària. A més, explicita el seu rebuig cap a les violències sexuals i reitera el seu suport cap a les seves víctimes. En aquest sentit, el manifest celebra que per primer cop es reconeixi el concepte de "consentiment sexual" i s'inclogui la seva definició a la llei. Finalment, el manifest subratlla que, "tot i els avenços en la identificació i visibilització de totes les violències masclistes, queda un llarg camí per conscienciar la societat sobre aquestes violències".

Les activitats es clouran divendres 26 amb la xerrada sobre violència obstètrica organitzada per l'Associació Marones, que tindrà lloc al Teatre Municipal a les 17 hores i amb la reemissió del documental La Nostra Veu dues hores més tard.