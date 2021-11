Els ajuntaments afectats per la reconversió del parc de Bombers de la Jonquera han alçat la veu. Critiquen que Interior hagi tirat endavant la convocatòria de quinze places de bombers voluntaris i que la Generalitat els continuï deixant de banda. Per fer visible el seu malestar, aquest vespre han fet una protesta davant del parc de Bombers. S'hi han concentrat una seixantena de veïns, amb alcaldes i regidors dels municipis al capdavant. Durant la concentració, han llegit el manifest unitari que rebutja la decisió "unilateral" del Departament d'Interior. Els ajuntaments ja avancen que no estan disposats a acceptar que el parc es reconverteixi en un de bombers voluntaris.

Els municipis afectats tenen previst fer una mobilització setmanal fins que el Departament d'Interior els escolti i atengui les seves peticions. "Després d'explicar a tots els veïns la situació del parc de Bombers de la població, hem cregut necessari trobar-nos davant del parc cada dimecres per reivindicar que es mantingui obert", ha afirmat l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez. La primera concentració ha consistit en la lectura, per part de la plataforma de veïns, del manifest unitari que els plens municipals aprovaran en forma de moció al llarg de les properes setmanes.

L'objectiu és clar: que el Departament valori la situació geoestratègica d'aquest parc de Bombers i que faci marxa enrere. "Aquesta decisions no es poden prendre tenint en compte només les dades, sinó veient les peculiaritats d'aquest territori, que és molt complex", ha subratllat Martínez que recorda que, en els darrers anys, la Jonquera ha patit incendis i emergències "molt importants". Fa una setmana que van començar a alçar la veu però encara no han rebut resposta d'Interior. L'alcaldessa ha lamentat que el Departament prengués la decisió d'esquenes als municipis afectats: "Feia molt temps que sentíem rumors al respecte i havíem demanat a Interior si era veritat. Sempre se'ns va dir que no fins a últim moment, gairebé a la vegada que s'anunciava a la premsa".

Tenen l'esperança que Interior rectifiqui en aquest mes i escaig que queda abans de l'1 de gener. I també alerten que la convocatòria feta pública ahir de 15 places per a bombers voluntaris no arribarà a temps i que, a la pràctica, el parc tancarà.

El manifest

El manifest en defensa del parc de Bombers el signen conjuntament els set ajuntaments. Són els de la Jonquera, Agullana, Cantallops, Capmany, Darnius, Maçanet de Cabrenys i la Vajol. S'hi afegeixen també entitats, comerciants i el sector d'hostaleria de la zona.

D'entrada, l'escrit critica la manera com Interior va decidir reconvertir el parc de la Jonquera en un de bombers voluntaris. "S'ha portat en secret fins al nivell de no informar les alcaldies dels municipis afectats", subratlla l'escrit.

El manifest recull que, en aquesta zona de l'Alt Empordà, els incendis forestals tenen "una gran facilitat de propagació", com ho testimonien els grans focs del 1986 i el 2012. Entre d'altres, perquè per aquí hi passa el corredor d'infraestructures de l'AP-7, l'N-II i l'AVE, i a això s'hi sumen els episodis de tramuntana.

"El parc de Bombers de la Jonquera té una importància geoestratègica molt significativa, que no veiem reflectida en el projecte que ara ens imposen", afegeix l'escrit de protesta. El manifest assegura que l'equipament, des de fa anys, s'ha convertit en "el parc transfronterer per excel·lència" i reitera que dona servei a una àrea d'influència "d'extrema vulnerabilitat". "Més de 10.000 camions i de 10.000 tones de productes perillosos circulen diàriament per aquest territori", insisteix, en referència a les infraestructures. En paral·lel, els alcaldes recorden que la Jonquera té una gran superfície comercial que suma 80.000 metres quadrats (dins la qual s'hi inclou l'outlet). Una extensió comercial, concreta el manifest, més gran "que la de moltes capitals de comarca com Banyoles, Olot, Ripoll o la Bisbal d'Empordà". I que a això cal sumar-hi disset benzineres, el mateix nombre de supermercats i gairebé 40 locals de restauració.

"Poc seriós"

Els set municipis recorden que el parc de Bombers actual encara està "pendent" de reformar-se i ampliar-se, i asseguren que la seva reconversió en parc de voluntaris "obeeix a d'altres criteris que els estrictament operatius". "No veiem que la intenció d'Interior de reconvertir-lo pugui respondre a tenir-lo obert els 365 dies l'any; més aviat és un intent de compensació o consolació, que no estem disposats a acceptar", asseguren els Ajuntaments.

El manifest també subratlla que és "poc seriós" dir que a la Jonquera s'obrirà un parc de bombers voluntaris "quan a 50 quilòmetres a la rodona no hi ha prou voluntaris per cobrir-lo durant tot l'any". "Ho considerem una profunda irresponsabilitat que no ens mereixem", conclouen els pobles afectats, que reclamen a Interior que faci marxa enrere en la seva decisió "unilateral" abans no es faci efectiu el tancament del parc (previst per al proper 1 de gener).