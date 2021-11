El Consell Comarcal ha publicat un vídeo a les xarxes socials amb motiu del 25N, que mostra situacions de flagrant violència masclista que ens haurien de despertar per denunciar-les si mai les detectem.

L'ens també ha realitzat la lectura del manifest del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Aquesta reivindicació reafirma el compromís de l’ens comarcal amb la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones.

«El Consell Comarcal té el deure de lluitar contra les violències masclistes, per això la igualtat de gènere és una prioritat, una qüestió de justícia social. Les dones estem excloses de manera sistemàtica en l’espai públic, però també en el privat, per això, és necessari treballar tots plegats, fent xarxa, per construir una societat més justa» ha dit la presidenta Sònia Martínez en la presentació de l’acte.