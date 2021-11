Esquerra Republicana anuncia aquest dijous, 25 de novembre, que ha desencallat dos projectes cabdals per a la mobilitat de la demarcació de Girona com és el projecte per fer el baixador del TAV a l’aeroport de Girona i l’eliminació dels passos a nivell del tren a Figueres a través de l’acord que s’ha arribat durant la negociació dels pressupostos de l’Estat. En concret, la supressió dels passos a nivell a Figueres serà objecte d’una inversió plurianual que començarà l’any que ve amb una partida 250.000 euros pel projecte.

L’acord resol una demanda històrica per a la capital de l’Alt Empordà que fins ara mai s’havia assolit i resol un tema de seguretat ciutadana i de cohesió social, tal i com sempre ha reivindicat l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó. A l’acord també s’hi sumen d’altres partides com la millora dels accessos i entorn de Santa Maria de Lladó (BCIN), amb 600.000; 1,5 milions d’euros per al nou Arxiu Provincial Girona; 400.000 euros per la restauració de la muralla d’Hostalric; la construcció d’una rotonda a la carretera N-260 a Llançà per 500.000€; el projecte de millora de la carretera N-260 Ripoll-Sant Joan Abadesses per 100.000 euros, i 50.000 euros per a l’execució d’un pas subterrani al passeig Ragull de Ripoll, entre altres.

Els acords permeten desencallar projectes llargament reivindicats i que han suposat un greuge històric per la demarcació de Girona tant pel que fa a la mobilitat, com a la seguretat o a la competitivitat del territori. El diputat al Congrés, Joan Margall, ha destacat que aquest acord permet a la demarcació tirar endavant diversos projectes i infraestructures clau per facilitar i millorar la qualitat de vida a la ciutadania.

“Des d’Esquerra Republicana treballem per la gent i sempre pensant en el bé comú i en arrancar compromisos reals. La nostra responsabilitat, mentre aconseguim la República Catalana, és ser útils a la ciutadania i treballar per obtenir tots els recursos possibles per garantir el progrés econòmic i la cohesió territorial des d’una perspectiva verda, social i feminista”, ha manifestat Margall.

Per la seva part, l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha mostrat la seva satisfacció perquè “per fi es fa justícia i es podrà relligar la ciutat i acabar amb aquesta cicatriu que suposen els passos a nivell al centre de la ciutat”. “Esquerra ha aconseguit un acord que ens permet acabar amb un dèficit històric inversor a la ciutat i la comarca i dona resposta una demanda de la ciutadania que fins ara mai ningú havia aconseguit desencallar”, ha afegit l’alcaldessa.

Per la seva part, el vicealcalde de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, ha destacat també la importància de la construcció del baixador a l'aeroport i ha dit que la connexió amb la ciutat és una obra "absolutament necessària". "El projecte és una excel·lent alternativa per fer passos endavant en matèria de sostenibilitat i mobilitat en el territori i també pel que fa al desenvolupament econòmic de Girona i les comarques gironines, tan necessari en aquests moments", assegura Ayats, que posa en valor "l'aeroport de Girona com a peça clau del sistema aeroportuari català".