Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) perquè durant aquest dimarts a la nit s'esperen precipitacions d'intensitat superior als 20 litres per metre quadrat en mitja hora acompanyats de tempesta. Fins demà a la tarda hi ha vigent un avís per acumulació d'aigua a la zona nord-est de Catalunya, de fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. El pla Ventcat, d'altra banda, ha quedat en situació de prealerta perquè fins les matinades les ratxes de vent podran superar els 72 quilòmetres per hora al litoral i prelitoral central i a les comarques de la Selva i el Gironès, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

L'acumulació de pluja es preveu principalment a l'Alt i el Baix Empordà, al Gironès, al Pla de l'Estany i a la Garrotxa. Pel que fa a l'estat de la mar, hi haurà maregassa amb onades superiors a 2,5 metres amb caràcter general a tot el litoral amb notable mar de fons de component est i demà evolucionarà cap a l'Alt i el Baix Empordà principalment.

La pluja ha comportat diversos incidents al llarg de la tarda, com ara el que ha sofert un home que ha quedat atrapat amb un vehicle a l'Ametlla de Mar. Agents de Policia Marítima l'han pogut rescatar i entregar-li la maleta amb la màquina d'oxigen que necessitava i que tenia a l'interior del cotxe, segons han informat els Mossos d'Esquadra.

En 24 hores els Bombers han rebut 336 avisos per pluja, sobretot a la regió de Tarragona (114) i i a la de les Terres de l'Ebre (130). En menor mesura n'hi ha hagut a la regió metropolitana Nord (42), a la Sud (30), a la de Lleida (13), a la de Girona (5) i a la Centre (2).