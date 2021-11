L’empresa Eixorí Natura ofereix una proposta de lleure i descans adreçada a enriquir el coneixement i el benestar emocional mitjançant una combinació cultural, gastronòmica i turística que proporcioni l’experiència d’aprenentatges compartits en grups reduïts de particulars o empreses. «Com a introducció, val a dir que neix a partir d’una profunda arrel personal, partint de l’objectiu orientat a reactivar una zona determinada de l’Alt Empordà amb la qual m’uneixen vincles personals molt importants, així com un gran coneixement geogràfic, cultural, etc.», explica David Montero, el promotor.

Amb aquest objectiu, entre el 17 i el 19 de desembre, disposen d’un programa d’activitats vinculat a l’àrea de Maçanet de Cabrenys anomenat «La història dels exilis sobre el terreny», amb la qual es podran conèixer els fets històrics succeïts a indrets com la Collada de Pous, les Salines o la Mina Canta de la Vajol, amb la col·laboració de la historiadora Assumpta Montellà.

«La idea rau a donar vida a professionals de diferents àmbits (taxi, hostaleria, gastronomia, cultura, història, natura-medi ambient, fauna, etc.), per tal de generar negoci, i així meritar muscle per les poblacions aglutinades en la zona d’actuació; tot plegat a sopluig d’un alt valor afegit», remarca Montero. Aquest és el propòsit i objectiu principal que ocupa a Eixorí Natura: «despertar el consum interior amb productes d’alt valor, potenciar-los per als professionals autòctons del món rural, en clara recessió pel que fa a generar recursos propis de subsistència, atès que algunes administracions els han abandonat».

Es tracta d’una proposta original, pionera a la zona, a partir de la simbiosi que configuren en els seus programes: sobre natura, oci, experiències-percepció sensorial, aprenentatge compartit, gastronomia, cultura, territori, experiències i creixement.

«Ho fem en grups reduïts (màxim setze persones), amb totes les mesures tècniques i de seguretat aplicades-inherents als programes dissenyats, per tal que el client no s’hagi de preocupar absolutament de res, des del moment que arriba a l’hotel fins a la cloenda de l’activitat», afegeix Montero. Trobareu més informació a eixorinatura.gipgestio.cat.

Per a les activitats, disposen de guies titulats, capacitats per a cadascuna de les activitats, amb una atenció paral·lela permanent d’acompanyament logístic, en previsió de qualsevol imprevist.

L’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, per la seva part, ofereix tres rutes amb el títol «Camins que mai s’han d’oblidar». Les tres rutes han estat senyalitzades i poden ser recorregudes en homenatge a totes aquelles persones que ho van haver de fer en ignominioses condicions. Periòdicament, es duen a terme visites guiades d’unes tres hores de durada.

En acabar la Guerra Civil, el poble es va convertir en punt de partida de la fugida de centenars de refugiats que creuaren la muntanya en direcció a França. Segons explica el consistori fronterer, tot resseguint aquests camins entre boscos i admirant vistes espectaculars a banda i banda d’aquest bocí de Pirineu, «recordem el desplaçament forçós d’aquesta gent en un passat que ens toca de molt a prop i que no volem oblidar. Ens endinsem en la cerca de la veritat, la justícia i la reparació de les víctimes».

Aquests camins d’exili contribueixen a consolidar la memòria democràtica en un dret de la ciutadania. «L’exili republicà va romandre massa temps poc visible, i és hora de recuperar la dignitat de les dones i homes que el van patir. Durant el franquisme, aquestes persones exiliades tingueren la condició de vençuts i, durant la transició, la categoria d’oblidats», expliquen en el full de ruta de les visites. Trobareu més informació a maçanetdecabrenys.cat.