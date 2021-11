El municipi de Vilamacolum ha estrenat, recentment, un mural al costat del molí, a l’entrada del poble, en homenatge a la pagesia. El mural és obra del cabanenc Jordi Comas (Fert.One) i s’ha donat a conèixer amb el nom d’«Una tradició de futur». Ara mateix, al municipi, tenen una vintena d’empreses agrícoles donades d’alta. «De pagesos, és difícil, de saber-ho, perquè no tenim dades dels autònoms ni dels contractats per les mateixes. I quan hi ha temporada, més. Uns cinquanta, tot l’any, segur que hi són», explica l’alcalde de Vilamacolum, Jordi Claparols. Claparols manifesta que amb el mural volen «fer justícia a un col·lectiu que no se l’ha tingut en compte com és el de la pagesia». A més, el batlle va defensar, en el seu discurs inaugural, que «són els pagesos els que porten els productes a la taula».

La directora dels Serveis Territorials d’Acció Climàtica , Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat a Girona, Elisabet Sánchez, va insistir que «els pagesos han de deixar de mirar només a terra i ser més verticals», a més de defensar «el nostre paisatge i identitat».

Fert.One ha volgut fer, amb aquest mural, un reconeixement al món rural i va explicar davant dels veïns que, per a ell, ha estat «un honor fer-lo realitat».

L’alcalde va estar acompanyat davant dels veïns

En un peculiar escenari al mig d’un camp, amb bales de palla, les autoritats van presentar l’acte. L’alcalde de Vilamacolum, Jordi Claparols, va estar acompanyat de l’autor del mural, Jordi Comas, i també de la directora dels Serveis Territorials d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat a Girona, Elisabet Sánchez.