El ple de l’Ajuntament de Vilafant del mes de novembre, celebrat dimecres de la setmana passada, va acordar compensar econòmicament, amb 39.680,90€ l’empresa Safis Sports, SL, que gestiona, a través d’una concessió, les activitats del pavelló municipal per les pèrdues que ha patit a causa dels tancaments i restriccions causades per la pandèmia de la Covid-19. Aquesta serà una compensació econòmica que es fa en format de bestreta i que, per tant, en cas que l’empresa tingui beneficis, haurà de retornar aquests diners a l’Ajuntament.

Vilafant també feia un pas endavant per tal de convertir el conjunt Patrimonial de Palol Sabaldòria en un equipament més pel municipi. Durant aquesta sessió de novembre, es va acordar fer una modificació de crèdit per valor de 93.433.23€ per tal de portar la xarxa elèctrica de subministrament a l’espai de Palol.

En aquest mateix ple, també es va aprovat inicialment, el Pla d’ordenació dels Horts de la zona del Manol i la riera d’en Serra. L’objectiu d’aquest pla és preservar i protegir aquest espai de lleure i oci de la gent de Vilafant a l’entorn de l’horta i, a la vegada, unificar els criteris d’aquestes activitats. Els horts, són un entorn atractiu de gran valor natural pel municipi, però, també, s’han detectat actuacions que degraden aquest espai, com abocaments incontrolats, presència de plantes invasores i construccions diverses.