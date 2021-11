La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) ha obert convocatòria per cobrir 15 places del cos de bombers voluntaris per al parc de la Jonquera, que es reconvertirà a partir del gener. Els interessats s'hi podran presentar fins al 9 de desembre i, entre els requisits, hi haurà que la seva residència sigui, com a molt, a 30 minuts de distància del parc. Un cop superada la primera fase de proves i la valoració de mèrits, a més, els seleccionats hauran de fer un curs de formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb una durada de 300 hores i en un termini màxim de quatre mesos. Després, 120 hores més de pràctiques en parcs i altres instal·lacions de la DGPEIS.

En un comunicat, la DGPEIS defensa que la convocatòria forma part del Pla de millora i optimització de la Regió d'Emergències de Girona, que "reorganitza els recursos actuals", amb "l'objectiu de donar una millor resposta operativa i dotar de més seguretat les actuacions dels bombers". Aquest pla contempla la reconversió del parc de la Jonquera en un parc de bombers voluntaris. Per dotar-lo de personal, la direcció ha obert una convocatòria de 15 places. Entre els requisits, hi ha viure a un màxim de 30 minuts del parc de la Jonquera.

La convocatòria constarà de diverses fases amb proves de coneixements, físiques i mèdiques. Després, es valoraran els mèrits i, finalment, es publicarà la llista d'aspirants proposats per fer la formació. Els participants hauran de fer 300 hores lectives en un màxim de quatre mesos, a més de 120 hores de pràctiques, abans de poder-se incorporar al cos. Aquesta és precisament una de les queixes dels ajuntaments afectats.

El regidor de Protecció Civil de la Jonquera, Jordi Picornell, assegurava la setmana passada que, encara que es fes la convocatòria, els terminis no són immediats. "Temem que a partir de l'1 de gener es quedin sense funcionaris i sense voluntaris", afirmava en declaracions a l'ACN. Per denunciar aquesta situació, aquest dimecres els ajuntaments afectats (La Jonquera, Agullana, Cantallops, Darnius, Capmany, Maçanet de Cabrenys i La Vajol) han convocat una concentració en defensa del parc actual i on llegiran un manifest unitari.