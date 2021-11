Un total d'onze colles castelleres del nord s'han trobat, aquest matí de diumenge 21 de novembre, a la Rambla de Figueres per celebrar una diada especial. Aquest any, hi ha hagut canvi de format, ja que la trobada de colles gironines s'ha convertit en la trobada de colles del nord amb la participació dels castellers de la Catalunya Nord.

La cercavila ha començat a la Torre Galatea i ha arribat fins a la Rambla, on ha tingut lloc l'actuació. Després, han dinat totes les colles juntes a la plaça Catalunya.

Aquest divendres passat, els Merlots van fer el seu últim assaig abans de la darrera actuació de la temporada, la que ha tingut lloc aquest matí al centre de la ciutat.