El Consorci Salines – Bassegoda ha finalitzat dues actuacions al medi natural orientades a preservar la biodiversitat del territori, i amb la finalitat de protegir i afavorir el desenvolupament dels hàbitats de diverses espècies de rapinyaires, prioritàriament de l’esparver cendrós (Circus pygargus) i del cranc autòcton (Austropotamobius pallipes). Així, les darreres setmanes s’han executat les actuacions previstes al projecte “Recuperació d’espais oberts a l’entorn de Fucimanya, al Massís de les Salines, i regulació de l’ús públic a la Garriga d’Empordà”, subvencionat per l’Àrea de Medi Natural de la Diputació de Girona.

L’actuació principal, dins de l’EIN la Garriga d’Empordà, ha consistit en la recuperació i adequació de dos trams dels camins i carrerades d’ús públic que s’han fet servir històricament en aquesta zona actualment protegida, i que han quedat malmesos i envaïts per la vegetació des del gran incendi de l’estiu de 2012. Aquesta actuació ordena els itineraris al perímetre de l’espai protegit, de forma que el visitant pot caminar per damunt de les carrerades i entre els murs de pedra, així com gaudir del paisatge de la pedra seca, entre olivars i barraques, alhora que redueix la pressió damunt de l’àrea potencial per a la nidificació de l’esparver cendrós.

En total, la feina realitzada ha consistit en el desbrossat de més de 1.200 m2 de garric (quercus coccifera), l’aclarida i triturat de prop de 600 m2 amb exemplars joves de pi blanc (pinus halepensis), 3 plafons informatius amb el disseny de la fauna de la Garriga, obra de l’il·lustrador Toni Llobet, i 16 cartells indicadors.

Massís de Les Salines

Dins del mateix projecte subvencionat per la Diputació de Girona, i amb la intenció d’endegar una propera actuació de recuperació d'espais oberts per millorar la biodiversitat a l’EIN Massís de les Salines, s’ha fet un treball previ a la finca de Fucimanya, a Maçanet de Cabrenys. Així, en aquesta zona forestal s’ha aixecat una tanca texana al voltant de la bassa existent per evitar l'accés del bestiar boví però també d’altres ungulats que puguin malmetre la bassa i afectar la població de cranc autòcton, que és d'especial interès per la seva conservació.