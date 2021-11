La reunió convocada per debatre la situació del parc de Bombers de la Jonquera ha reunit aquest dilluns una quarantena de persones a la sala de la Societat ‘La Unió Jonquerenca’ del municipi. El motiu va ser la proposta de distribució de personal i parcs de bombers per a l’optimització operativa de la demarcació de Girona presentada recentment per la Generalitat de Catalunya, que comportaria el tancament i reconversió del parc de bombers de La Jonquera d’un parc de bombers funcionaris a un parc de bombers voluntaris a partir de l’1 de gener de 2022.

La trobada va comptar amb la participació de l’alcaldessa de La Jonquera, Sònia Martínez, del regidor de Medi Ambient i Protecció Civil, Jordi Picornell, i d’alcaldes d’altres municipis de la comarca. Durant la reunió, es van explicar les accions dutes a terme i es van anunciar les properes actuacions. En concret, es va presentar el manifest en defensa del parc de bombers del municipi elaborat per l’Ajuntament de La Jonquera i els consistoris d’Agullana, Cantallops, Capmany, Darnius, Maçanet de Cabrenys i La Vajol. El text reclama una nova reunió urgent amb el Departament d’Interior i la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de poder exposar les reivindicacions i els motius pels quals mantenir operatiu el parc de bombers funcionaris de La Jonquera i aconseguir que es reconsideri la decisió presa unilateralment pel govern català.

Actualment, ciutadania, entitats, associacions i federacions de comerciants i hostalers de la zona es poden adherir a aquest manifest i mostrar el seu suport en defensa del parc de bombers de La Jonquera. Durant els propers dies, diferents establiments del poble faran la recollida de signatures. «Animo tots els jonquerencs i les jonquerenques a sumar-se a aquest manifest. Hem d’aconseguir que el parc de bombers de La Jonquera no es tanqui per la seguretat de tots i totes i per la preservació del nostre preuat entorn», afirma l’alcaldessa Sònia Martínez.