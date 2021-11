El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres ha registrat un paquet amb 21 mesures per incloure als pressupostos. Segons indica el portaveu de la formació, Héctor Amelló, “no acceptarem cap proposta que no impliqui incorporar aquestes millores essencials per al benestar, la seguretat del veïns i la reactivació econòmica de la ciutat, Figueres necessita un canvi immediat per ser més segura, més lliure i el millor lloc per formar una família, amb oportunitats per crear riquesa i llocs de treball i tenir un bon govern per tots”. I afegeix que “òbviament, seguim demanant la sortida de l’AMI, garantir la neutralitat de l’espai públic i garantir un Ajuntament bilingüe on es puguin fer tots els tràmits en català i castellà”.

En matèria empresarial, Ciutadans demana la creació de l’Agència de Desenvolupament Econòmic d’Empresa, Comerç i Turisme per tal d'aprofundir la col·laboració pública-privada i captar inversions i fons europeus, apostant per la innovació i la internacionalització; impulsar un registre públic municipal de comerços i negocis sense successió empresarial que facilitin el traspàs de negocis en funcionament però sense relleu; o l’elaboració d’un pla estratègic comercial de proximitat a Figueres que inclogui la creació d’un BID District.

Pel que fa a seguretat, Amelló indica la necessitat d’elaborar un pla de reestructuració de la Guàrdia Urbana i la policia de barri “per garantir la presència policial i intensificar-la en aquelles zones on la vigilància ha de ser permanent”; equipar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques i càmeres personals; la col·locació de càmeres lectores de matrícules als accessos de la ciutat; la creació de l’Oficina de Defensa dels Veïns davant les ocupacions il·legals; i la creació d’un sistema d’alerta d’emergència per a comerços, empreses i negocis.

Amelló remarca que “volem que Figueres sigui una ciutat atractiva per formar una família”. En aquest sentit, inclouen propostes com: bonificacions fiscals i ajudes a la maternitat; ajudes a famílies amb persones dependents a càrrec; l’extensió de sistemes augmentatius i alternatius de comunicació per a persones amb discapacitats i dificultat de comunicació; un pla de detecció precoç de violència masclista; i millores a les instal·lacions de l’estadi Albert Gurt.