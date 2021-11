L’Ajuntament de Roses vol obrir espais de reflexió per als joves de Roses i promoure la seva presència en la vida social del municipi. Amb motiu del 25N, l'àrea de joventut ha organitzat una jornada d'activitats que culminaran amb la lectura del manifest i una batalla de galls.

L'ajuntament vol reforçar les polítiques de joventut que es desenvolupen a la població i per aquest darrer trimestre de l’any ha engegat una intensa programació d’activitats i diferents accions destinades a aquest col·lectiu. La regidora de Joventut, Verònica Medina, repassa quines són les novetats en la seva àrea.

De quina manera s’està dinamitzant l’àrea de Joventut?

Aquest mes de novembre hem incorporat una tècnica de joventut a l’Ajuntament de Roses i anteriorment hem contractat una empresa de servei per la dinamització en aquest últim trimestre del CAR, l’espai on es fan les activitats de Joventut. Volem donar veu als joves de més de divuit anys i per això volem posar en marxa una sèrie d’activitats que seran una prova pilot.

Com s’ha pensat atraure la seva presència?

El que volem és donar veu a tota la joventut, el jove ha de ser el centre de la nostra societat. Però hi ha dues franges molt delimitades: una és fins a 18 anys i l’altra la conformen els joves majors de 18 anys. Les necessitats no són les mateixes. El Pla Local de Joventut ens deixa clar que hem de treballar una mica més per als joves de més de divuit anys i des de la nostra àrea hem decidit obrir el CAR uns dies determinats als que són majors d’edat, concretament els divendres de 8 a 10 del vespre i també un dissabte altern. Esperem que vinguin i ens diguin el que necessiten, perquè entenem que amb ells s’estableix un altre diàleg. Des de l’àrea volem engegar uns pressupostos participatius i considerem que hem de fomentar aquesta cultura participativa. Per poder arribar a tirar endavant aquests pressupostos, necessitem que el jovent vingui i ens digui el que li fa falta.

Quines activitats s’han previst?

De les activitats que fem aquest darrer trimestre, les més destacades són les accions que fem a l’Espai Àgora, que és un espai de debat on el jovent pot anar a expressar-se i dir la seva. Com he dit abans volem donar veu al jovent, que puguin parlar de tot i que siguin ells mateixos els que proposen els temes. Les trobades es destinen a joves de més de 12 anys i seran per a un màxim de deu participants. Una altra activitat molt destacada és el taller del cinema que ja ha començat amb un gran èxit de participació. És una proposta que ve d’Acció Social i nosaltres ens hi hem afegit com a col·laboradors. La considerem molt important perquè permet crear una nova sinergia entre la gent gran i la joventut, d’una manera molt positiva després de la situació de pandèmia que estem passant, ara que sembla que estem trobant un camí cap a la normalitat. Creiem que serà una gran experiència de coneixement mutu i intercanvi, un treball conjunt entre la joventut i la gent gran, que té una durada de dos mesos.

Els joves cada cop s’involucren més en la vida social del municipi?

Per exemple des de l’àrea de Joventut organitzarem el 25 de novembre una tarda d’activitats a la plaça de les Babeques. L’artista Eduard Sacrest Soy, Rice, que ha exposat recentment a l’espai de Ca l’Anita de Roses farà la realització d’un mural contra les violències masclistes. Serà un mural que vol transmetre un missatge cap a tota la societat. A les sis de la tarda tindrà lloc la lectura del manifest reivindicatiu i després està previst acabar la jornada amb una batalla de galls.