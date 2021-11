"Història i ficció. El gir memorial en les narratives del passat" és el títol del VII Col·loqui Internacional Walter Benjamin, que aquest any girarà entorn com la literatura i la història influeixen en la creació de les memòries de les societats. Tindrà lloc els dies 18, 19 i 20 de novembre a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. El dia 20, els participants realitzaran una ruta a peu de Banyuls a Portbou en homenatge a Walter Benjamin.

Al llarg del Col·loqui, deu experts de diferents països parlaran sobre la influència social de la memòria, entesa com una eina per copsar i entomar un passat habitualment traumàtic derivat de contextos bèl·lics, repressius i dictatorials. Els ponents també reflexionaran sobre com tant les investigacions dels historiadors com l'escriptura de ficció, amb les seves incursions en un passat més o menys recent incideixen, cada vegada més, en l'elaboració de les memòries de les societats. Com en els col·loquis anteriors, els temes tractats volen difondre i apropar a la societat el llegat transversal de l'obra de Walter Benjamin. Una herència intel·lectual que manté la seva vigència i continua sent una font d'inspiració en l'anàlisi de les problemàtiques relacionades amb un passat sovint no resolt que es manifesta en el present, així com les perspectives de futurs possibles.

El Col·loqui ha estat organitzat pel Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili i la Càtedra Walter Benjamin de la Universitat de Girona amb la col·laboració de l' EUROM/ Fundació solidaritat de la Universitat de Barcelona, Nau Côclea, Ajuntament de Portbou i el suport de la Diputació de Girona i del programa Europe for Citizens.

Especialistes en literatura i història

Els experts que participaran en el Col·loqui són Philippe Sands, professor de Dret Internacional a l'University College de Londres i advocat; Miquel Berga, professor de literatura anglesa de la Universitat Pompeu Fabra; Frédérik Pajak, dibuixant i escriptor; Lluïsa Faxedas, professora d'Història de l'Art de la Universitat de Girona; Jordi Amat, filòleg i escriptor; Montserrat Duch, catedràtica d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili; Antonio Scuratti, professor de Literatura Contemporània a la IULM de Milà; Ismael Saz, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de València; Marta Marín-Dòmine, directora del Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona, i Margarida Casacuberta, professora de Literatura Contemporània de la Universitat de Girona

Ruta a peu de Banyuls a Portbou

Dissabte, 20 de novembre, els participants al Col·loqui podran realitzar una ruta a peu de Banyuls a Portbou en homenatge a Walter Benjamin. Els acompanyarà l'artista libanesa Wafa Aoun, resident al Centre de Creació Contemporània Nau Côclea de Camallera. Wafa Aoun és una jove artista que treballa amb el tractament del tèxtil i la costura. El seu treball parteix del concepte del vestit, just abans de la pell, com a darrer hogar de l'emigrant. Aquesta idea estructura la seva creació actual, que desenvolupa amb la col·laboració del Centre de Creació Contemporània Nau Côclea de Camallera.