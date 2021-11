Comença la hivernada d’ocells aquàtics i, com cada temporada, al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, es durà a terme el cens mensual de les espècies d’ocells que s’ajunten al vespre per tal de crear ajocadors i passar la nit agrupats. L’objectiu d’aquest cens és fer el recompte d’aquests ajocadors per recollir les dades de les poblacions d’esplugabous, corbs marins i arpelles, entre d’altres.

Els Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (Apnae) duran a terme aquest cens, des de dos quarts de quatre fins a les sis de la tarda, al Centre d’Informació del Cortalet, on caldrà portar prismàtics. És una activitat gratuïta i oberta a tothom. Cal inscripció prèvia, que es pot realitzar a apnae@apnae.org o al telèfon 972 45 46 72.

L’Apnae té la missió de promoure activitats per a la millor conservació dels paisatges, elements i sistemes naturals dels Aiguamolls de l’Empordà i de la natura en general, a més de vetllar perquè els objectius de l’educació ambiental s’estenguin a tots els visitants o usuaris del Parc.