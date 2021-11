Els consellers de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Anna Palet i Agustí Badosa, acompanyats de tècnics de l'àrea, estan realitzant tot un seguit de visites tècniques als diferents centres d’acollida d’animals de Catalunya per recollir impressions i veure diferents experiències i maneres de gestionar els animals perduts o abandonats.

Els tràmits administratius per la construcció del nou centre a la comarca segueixen el seu curs mentre s’està fent una feina de diagnosi per poder articular el millor servei possible amb el benestar animal com a prioritat principal del projecte. Les visites permetran contrastar els diferents sistemes de gestió, estudiar les seves problemàtiques més habituals i definir la gestió més adient pel nou centre d'acollida comarcal que es construirà l'any vinent a Pedret i Marzà.

Les darreres visites que s’han realitzat han portat una delegació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà al Centre d’Acollida d’Animals Domèstics del Maresme i al Centre d'Acollida d'Animals de La Selva (CAAS La Selva), ubicat a Tossa de Mar. En aquesta darrera visita el vicepresident del Consell Comarcal de la Selva, Francesc Jesús Becerra i el Cap de la Unitat de Sostenibilitat, Miguel Garcia, van mostrar totes les instal·lacions del centre.