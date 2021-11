L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha començat aquesta setmana els treballs d’instal·lació de la il·luminació de la Via Verda, un dels projectes guanyadors del pressupost participatiu 2019. Els serveis tècnics estan marcant els assentaments dels 220 punts de llum que hi haurà al llarg de la Via Verda, des del Passeig de les Oques fins a la Platja d’Empuriabrava.

Els llums que s’han escollit en la major part del recorregut han estat dissenyats expressament per aquest espai pels serveis tècnics municipals. El motiu pel qual s’ha decidit fer aquests llums a mida és la necessitat de minimitzar la contaminació lumínica ja que és una zona molt propera als aiguamolls i, alhora, es necessitava també instal·lar un tipus de llums resistents, fàcils de canviar les bombetes i antivandàlics. Després de valorar diverses opcions s’ha optat per aquests llums fets amb acer galvanitzat color corten i que mesuren uns 50 cm d’alçada.

En aquests moments ja se n’han instal·lat alguns a la carretera del càmping que connecta la via verda amb els aiguamolls. La connexió elèctrica es farà en tres trams diferents per tal de repartir el consum. La instal·lació té un cost de 140.000€ aproximadament i va a càrrec de l’empresa municipal de serveis Castelló 2000.