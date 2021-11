L'atenció primària de l'ICS Girona inverteix més de 2,5 milions d'euros (MEUR) en obres de millora als diferents centres. Entre els treballs previstos, destaquen la creació de quatre noves consultes al Güell, l'ampliació del CAP Santa Clara i la renovació i millora de sistemes de climatització a centre d'atenció primària d'arreu de la demarcació. Les obres s'han fet durant la segona meitat de l'any i continuaran al llarg dels propers mesos. Aquest seguit d'actuacions comportaran una millora tant per als usuaris dels centres com per als professionals que hi treballen.

Aquest octubre, el CAP Ernest lluch de Figueres ha estrenat la nova planta baixa de l'edifici, ampliada i renovada després d'uns treballs de reforma que han durat 10 mesos, amb una inversió de 420.180 euros.

Actualment, al Centre d'Especialitats Güell de Girona s'hi estan fent obres per guanyar quatre noves consultes a la tercera planta, que permetran reorganitzar alguns dels espais existents al centre i créixer en espais assistencials. Aquests treballs tenen un pressupost de 73.810 euros. A la planta baixa d'aquest mateix edifici està previst que a principis de l'any vinent s'hi facin els treballs d'adequació i millora dels espais que acullen el Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP), unes obres adjudicades aquest octubre per un import de 203.236 euros.Els darrers mesos també s'han fet obres per ampliar consultes al CAP de Santa Coloma de Farners (83.455 euros) i al CAP Arbúcies (59.988 euros) i, properament, es farà una important obra d'ampliació d'espais assistencials al CAP Santa Clara de Girona (594.012 euros).

Una de les principals inversions (789.821 euros en total) es destina a la renovació i millora dels sistemes de climatització d'alguns centres d'atenció primària. Així, estan instal·lant noves plantes refredadores als CAP de Sils, Celrà, Olot, Jordi Nadal de Salt, Montilivi, Joan Vilaplana i Can Gibert del Pla de Girona, Canet de Mar, Ripoll, Sant Feliu de Guíxols, Cadaqués, Sant Hilari Sacalm i Blanes, i han instal·lat noves calderes al CAP Jordi Nadal, unes actuacions que donaran més confort a usuaris i professionals, especialment en els mesos de més calor, i que també ajudaran a reduir la despesa energètica d'aquests equipaments.

Al CAP Canet de Mar també han enllestit unes obres d'integració de despatxos de l'equip de professionals del centre i una nova zona de magatzem (15.940 euros).Finalment, també han fet obres de millora als centres Ernest Lluch de Figueres i Jordi Nadal de Salt. Al CAP de Salt ha començat la segona fase de les obres de reforma de les instal·lacions que encara estaven afectades per l'incendi del juliol de l'any passat, uns treballs que està previst que acabin a finals d'any i que tenen un pressupost de 249.260 euros.