Junts per Figueres ha presentat al·legacions a les Ordenances Fiscals del 2022 a Figueres i ha reclamat la congelació de tots els impostos i taxes. El portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, argumenta que per poder atendre les necessitats de la ciutat es necessiten més ingressos, però que aquests han de sorgir del foment de l’economia productiva i sobretot de la lluita contra el frau fiscal, «i no pas d’asfixiar les economies familiars i penalitzar comerciants, autònoms i petites empreses».

El grup municipal ha presentat el document amb les al·legacions, reclamant que no s’apliqui l’augment previst de l’IBI i la resta d’impostos i taxes municipals, i la recuperació de les bonificacions del 95% de l’ICIO i per a la rehabilitació d’edificis de més de 35 anys i de l’impost d’obertura de nous establiments. Figueres, 16 de novembre de 2021 Els regidors del grup municipal de Junts per Figueres han presentat les al·legacions a les ordenances fiscals per a l’exercici 2022 «amb l’objectiu de reclamar al govern municipal que rectifiqui la proposta d’augment d’impostos i taxes per segon any consecutiu a Figueres, i la recuperació de les bonificacions per a l’obertura de nous establiments a la ciutat».

Jordi Masquef exposa que «els figuerencs no es poden permetre un nou augment d’impostos per segon any consecutiu i alerta del perill de perdre oportunitats d’inversió a la ciutat per la manca de facilitats per al desenvolupament de les activitats econòmiques i la pressió fiscal»: «En dos anys, i en plena crisi social i econòmica, el govern quadripartit haurà augmentat un 8,6% l’IBI, taxes i altres impostos, i fins a un 18,6% per a determinats contribuents que siguin propietaris de magatzems, aparcaments, locals d’ús comercial i naus industrials a partir de determinat valor cadastral, amb l’afegit de rebaixar les bonificacions d’impostos per a l’obertura de nous establiments (extrem aquest últim que ja van dur a terme l’any passat)», ha dit el portaveu de Junts.

Masquef ha recordat que: «Per poder atendre les necessitats de la ciutat es necessiten ingressos, sí, però aquests han de sorgir del foment de l’economia productiva, no d’asfixiar les economies familiars i penalitzar comerciants, autònoms i petites empreses. La clau per a assolir-lo passa per la lluita contra el frau i la modernització dels sistemes de recaptació».