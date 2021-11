El Consell Regulador de la DO Empordà celebra aquest dimarts, 16 de novembre, la jornada 'Tramuntanada' per analitzar els projectes d'aerogeneradors i de plaques solars previstos a l'Empordà i reflexionar sobre la sostenibilitat energètica. La trobada es fa a partir de les 4 de la tarda a l'Auditori del Convent dels Caputxins de Figueres i reuneix representants d'administracions, d'organitzacions que promouen les energies renovables així com d'entitats que s'oposen al plantejament previst pel desenvolupament d'aquests projectes a l'Empordà.

La jornada comença amb una taula de debat, titulada “El paper de les Administracions”, i hi interevenen Assumpta Farran, directora general d’Energia; Lluís Amat, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona; Agustí Badosa, conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà; Joan Fuentes, alcalde de Capmany, i Irene Gonzàlez, portaveu de la Xarxa per la Sobirania Energètica.

A dos quarts de sis de la taula, s'obre una altra taula de debat, en aquest cas per tractar “L’Empordà davant la sostenibilitat energètica”, amb les intervencions de Raúl Domínguez, IAEDEN-Salvem l’Empordà; Josep Lluís Iglèsias, gerent del Celler Mas Pòlit; Víctor Cusí, president d’EolicCat (Associació Eòlica de Catalunya); Carles Mestre, portaveu d’ALLIMO (Albera Lliure de Molins); Pep Puig, vicepresident d’EUROSOLAR (Associació Europea per les Energies Renovables), i Ferran Vallespinós, portaveu de la XCTEJ (Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa).

La cloenda compta amb la participació d'Assumpta Farran, directora general d'Energia.