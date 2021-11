L’Ajuntament de Vilajuïga posa a disposició de tots els veïns, a partir d’aquest novembre, un Punt d’Informació de l’Habitatge (PIH). Aquest és un servei gratuït de consulta sobre temes relacionats amb l’habitatge per a les persones residents al poble. Es tracta d’un servei d’informació, assessorament i orientació sobre les polítiques d’habitatge del municipi, així com possibles ajuts promoguts per les diferents administracions públiques i sobre aspectes claus en el manteniment de l’edifici en termes d’eficiència energètica, consums o rehabilitacions, entre molts altres temes.

El servei comença el 25 de novembre, fins al mes de març aproximadament, i per fer-ne ús caldrà trucar a l’Ajuntament (972 530 005) per demanar cita prèvia. Una tècnica d’habitatge visitarà cada dijous a la tarda les oficines municipals (de 16 a 18.30 h) i atendrà de forma presencial i telemàtica totes les persones interessades. També s'han programat xerrades obertes sobre habitatge.