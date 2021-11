Setanta-set persones aspiren a les set places convocades a la Guàrdia Urbana de Figueres. Aquest dilluns, 15 de novembre, han començat les proves d'accés. De les set places convocades, dues estan reservades a dones. El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, com a responsable de l'àrea de Seguretat Ciutadana, ha insistit els darrers mesos en l'aposta que fa l'Ajuntament per ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana. «Des de l’inici d’aquest mandat, la meva obsessió ha estat dotar a la Guàrdia Urbana de la plantilla que una ciutat com Figueres necessita. Aquest any ja tenim 74 agents, 9 més dels que ens va deixar l'anterior govern, i el 2023 tindrem 85 agents. En total, en quatre anys, 22 policies més dels que ens va deixar el govern anterior», ha dit recentment Pere Casellas.