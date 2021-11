Promoure el debat ciutadà sobre el model energètic que es vol impulsar al cap de Creus, recollir propostes municipals i supramunicipals i elaborar un Pla d’Acció, són els objectius del procés que inicia Roses, juntament amb els municipis que integren la Unitat de Paisatge Cap de Creus, aquest dimecres 17 de novembre, amb l'organització d’una sessió telemàtica oberta a ciutadans i entitats.

Aquesta iniciativa s'inclou en el procés d'elaboració del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (Paesc), un document de planificació energètica i climàtica que té per finalitat assolir l'objectiu europeu de la reducció d'emissions de CO2 per a l'any 2030, mitjançant planificació d'acció de mitigació i adptació al canvi climàtic.

La sessió, que s'ha titulat "Carregueu-vos d’energia i decidiu el futur del teu territori", es fa de manera telemàtica el proper 17 de novembre, a les 18h. Impulsada per la Diputació de Girona, està oberta a qualsevol persona, entitat, associació o agent del territori que tingui interès en el Medi Ambient i pertanyi a algun dels municipis que integren la Unitat de Paisatge de Cap de Creus: Cadaqués, Colera, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, el Port de la Selva, Roses, la Selva de Mar i Vilajuïga.

L’objectiu de la sessió és debatre el model energètic que es vol impulsar al territori. A partir de l’exposició dels aspectes més destacables de la diagnosi del Paesc, la intenció és posar sobre la taula les propostes que es poden dur a terme en l'àmbit supramunicipal i fer-ne un recull. Posteriorment, donant continuïtat a aquesta sessió, entre el 18 de novembre i el 18 de desembre, el portal Decidim permetrà donar suport a les diferents propostes recollides, per tal de visualitzar aquelles que tenen un major consens de la ciutadania i estudiar la seva incorporació als documents del Paesc.