Figueres Futur, la formació de la qual formen part els tres regidors no adscrits de l'Ajuntament de Figueres, s'ha queixat que el Departament de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat s'hagi negat a contractar seguretat privada a l'estació d'autobusos i a prendre cap mesura per prevenir els actes incívics que, d'un temps ençà, denuncien aquests membres de l'oposició. Polítiques Digitals i Territori ha respost per escrit a la reclamació formulada per Carles Arbolí, Alba Albert i Miquel Fernández el passat 21 d'octubre, en què demanaven l'ús de vigilància privada en aquest equipament «a causa dels aldarulls i actes incívics que s'hi produeixen a diari».

Segons Figueres Futur, «la Generalitat traspassa tota la responsabilitat sobre aquest situació a l’Ajuntament i els Mossos d’Esquadra». «S’han mantingut contactes amb l’Ajuntament de Figueres per tal de sol·licitar la implicació de la policia local i els mossos d’esquadra per tal de poder fer els controls sobre els actes incívics, tant al recinte de l’estació com en els seus voltants», s’assenyala des de Polítiques Digitals i Territori. En la resposta escrita, que ha fet pública la formació de regidors no adscrits, s’hi afegeix que «també s’ha requerit a l’empresa concessionària de l’estació que garanteixi el correcte manteniment i neteja i que des de la inspecció de transports es farà un seguiment d’aquest equipament».

El regidor Carles Arbolí qualifica d'«indignant» l'actitud de la Generalitat ja que «s'espolsa qualsevol responsabilitat sobre els problemes d'ordre públic i civisme que fan la vida impossible a centenars de veïns i que es produeixen en un equipament que és de la seva titularitat i que, per tant, els correspon a ells garantir-ne la seguretat». Figueres Futur remarca que «aquesta actitud contrasta amb l'estació del tren convencional, gestionada per Adif, i que compta amb agents privats de seguretat i amb una menor conflictivitat».

Figueres Futur treu a la llum, coincidint amb aquesta informació, un «greu incident del cap de setmana». En un comunicat, ha exposat: «La resposta de la Generalitat transcendeix just després que aquest cap de setmana s’hagi produït un greu incident a l’estació de bus quan una persona, menor d’edat, va disparar des de la zona de les andanes diversos trets amb una pistola d'aire comprimit contra la façana d'alguns edificis, provocant diversos danys i desperfectes com el trencament de vidres». Arbolí aprofita per dir que «la majoria de problemes que hi ha en tot l'espai de l'estació de bus s'evitarien si hi hagués vigilància permanent i això és una responsabilitat que pertoca a la Generalitat i a l'empresa concessionària, que es renten les mans d'un problema que s'ha convertit en un calvari per a tot el veïnat».

La formació dels regidors no adscrits assenyala que, «davant la inacció de la Generalitat i de l'empresa concessionària Gestora de Transports Costa Brava», proposa al govern municipal que obri una via sancionadora contra els responsables de l'estació de bus per incompliment de l'ordenança municipal de civisme i convivència. «En aquest sentit, demanem que s'apliqui l'article 78.11 de l'ordenança, que tipifica com a infracció greu "no evitar actes incívics dels clients per part dels titulars dels diferents establiments de concurrència pública».