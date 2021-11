Vilamacolum ha estrenat mural al costat del molí, a l'entrada del poble, en homenatge a la pagesia. L'acte ha estat, aquest diumenge 14 de novembre a les dotze del migdia. Hi han assistit l'alcalde del municipi, Jordi Claparols, l'artista encarregat del mural, Jordi Comas (Fert.One), i la directora dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Girona, Elisabet Sánchez, a més de desenes de persones i alcaldes de pobles del voltant.

L'alcalde de Vilamacolum ha manifestat que amb el mural volien "fer justícia a un col·lectiu que no se l'ha tingut en compte com és el de la pagesia". A més, Claparols ha defensat que "són els pagesos els que porten els productes a la taula". D'altra banda, també ha destacat el model alimentari de la pagesia com a "imprescindible", a més d'exposar sentir-se "molt orgullós de representar un poble 100% rural i autèntic". "El nostre és un municipi on sents el gall de matinada i trobes blat de moro amb capses sempre al carrer", ha afegit l'alcalde.

Quant a la directora dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Girona, ha insistit que "els pagesos han de deixar de mirar només a terra i ser més verticals", a més de defensar "el nostre paisatge i identitat".

Finalment, ha parlat l'encarregat del mural, Fert.One. L'artista mural i il·lustrador de Cabanes ha volgut fer un homenatge al món rural i ha explicat que per a ell ha estat "un honor fer el mural de Vilamacolum". A més, també ha confessat que li agrada molt presumir de ser de l'Empordà.

El mural s'ha donat a conèixer amb el nom d''Una tradició de futur'. Després de la inauguració, ha tingut lloc un aperitiu.