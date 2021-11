Esther Piris Casas (Castelló d’Empúries, 1982) és llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona. Des del 2007, treballa per la Generalitat com a professora de Secundària de Biologia i Tecnologia. Com a responsabilitats de l'administració local del seu poble, és regidora d’Eines TIC, Comunicació, OMAC, Contractació i Compres, RRHH i Arxiu Municipal.

L’any 2007, Esther Piris va començar a implicar-se amb la Secció local d’ERC de Castelló i, des de l’estiu del 2015, n’és militant. El juny de 2015 va entrar a l’Ajuntament castelloní pel grup d’ERC com a regidora a l’oposició durant deu mesos. A partir del maig del 2016, i fins al maig del 2019, va ser regidora al govern portant les àrees de Medi ambient, Joventut i Eines TIC. Des del juny del 2019, és regidora al govern portant les àrees de Serveis Interns.

Com li ha anat la primera meitat d’aquest mandat?

En termes generals, estic contenta del que he anat fent. Només continuava amb un departament que ja havia tingut l’anterior mandat, que és el d’Eines TIC, i la resta, per mi, eren nous. Aquest mandat soc la regidora de l’àrea de Serveis Interns, la qual cosa sol ser sinònim de feina poc visible per al ciutadà, però crec que és molt important perquè tot funcioni bé. Alguns dels departaments són compartits, com l’Arxiu o Comunicació, i d’altres els tinc en exclusiva, com Recursos Humans, Contractació i l’OMAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà). He après moltes coses noves i, sobretot, he adquirit una visió general i transversal de l’Ajuntament que, crec, ajuda a detectar problemes i buscar solucions que, gairebé sempre, impliquen coordinació entre àrees. El meu objectiu principal no és tant idear projectes innovadors, sinó millorar tot allò que no acaba de funcionar prou bé.

Què ha pogut fer?

Per exemple, dins l’àmbit informàtic, hem anat millorant tota la xarxa de connectivitat entre els diferents edificis municipals on tenim treballadors. Referent a recursos humans, aquest any, vam aprovar per Ple el nou organigrama de l’Ajuntament, que és l’eina que ens dona una visió de futur sobre com creiem que han d’estar organitzades i dotades les diferents àrees i departaments de l’Ajuntament; per exemple, la llei de contractes del sector públic ha provocat que el departament de Contractació s’hagi vist pràcticament desbordat de feina i l’hem reforçat i, encara, caldrà dotar-lo amb més personal. I, des de fa uns mesos, les dues OMACs del municipi són Entitats de Registre idCAT i poden emetre certificats digitals, per això vam decidir instaurar-lo, per a qualsevol tràmit electrònic; i per poder ajudar els ciutadans amb qualsevol dificultat amb què es trobin; durant la tramitació, hem contractat el servei de suport informàtic OAC360, que atén telefònicament o per correu electrònic, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre.

Han hagut de redefinir algunes qüestions?

Moltes, sobretot pel que fa als terminis per dur a terme les actuacions que m’agradaria implementar. L’administració té uns «tempos» més llargs i feixucs del que estem acostumats els ciutadans. Voler aplicar un projecte, una novetat, una idea, no sempre és possible, tal com ho has pensat. Cal que la llei ho permeti, cal disposar dels diners, calen informes tècnics i jurídics, cal aplicar els procediments dels expedients, etc.; és un món que et força a replantejar moltes coses, a pensar bé què t’agradaria aplicar, demanar ajuda sobre com fer-ho i, després, tirar endavant i prendre paciència. Però, al final, acabes valorant allò que has pogut fer.

Quines mancances detecta en les seves funcions al consistori?

Des del meu punt de vista, els regidors tenim el problema dels coneixements. Cadascú de nosaltres està format en el seu àmbit a escala professional. En el meu cas, soc professora de Ciències a Secundària, però no en sabem prou de moltes coses del funcionament de l’Administració. Per exemple, jo porto àrees molt tècniques amb una especialització molt alta, com el Departament d’Eines TIC, de contractació i Recursos Humans. En totes elles, he hagut d’aprendre moltíssimes coses que desconeixia. Penso que, a mesura que passa el temps, cada vegada en saps més, entens millor com van les coses, què es pot fer i què no i, això, implica prendre millors decisions. També ajuda molt quan tens tot el personal de les teves àrees i els assessors jurídics, sempre, disposats a explicar-te les coses i assessorar-te de la millor manera.

Quina és la feina més agradable que li toca fer?

No crec que tingui feines més agradables que d’altres, hi ha situacions més delicades, perquè tractes amb persones diàriament i n’hi ha que t’aporten més satisfaccions, com quan aconsegueixes aplicar una proposta que soluciona o millora algun problema o mancança. Jo entenc la política com una vocació de servei temporal cap a la gent, per tant, el temps que hi sigui intentaré fer-ho el millor possible, amb el màxim sentit comú i amb la consciència tranquil·la que he actuat honestament quan deixi el càrrec.

La pandèmia ha creat molts de maldecaps en l’àrea de Recursos Humans?

La pandèmia ens ha posat a prova a tots. La novetat més important pel que fa a Recursos Humans és que, per primera vegada, es va implantar el teletreball. Després del primer estat d’alarma, en què només van treballar serveis essencials, es van configurar les eines necessàries perquè els treballadors es connectessin des de casa, perquè no quedés la feina aturada. A mesura que van avançar els mesos, també, es van crear torns rotatius de presencialitat i teletreball amb l’objectiu de reduir el nombre de persones simultànies al mateix despatx. Pel que fa a l’Ajuntament, penso que la pandèmia ha aportat algunes coses, que ja es quedaran per sempre. Per exemple, moltes reunions amb externs són virtuals, d’aquesta manera, tothom s’estalvia temps i diners. També, s’ha implementat el sistema de reserva d’hora amb cita prèvia a l’OMAC i, també, les reserves per entrades per a tota classe d’actes.

Com enfoca la segona meitat d’aquest mandat?

Amb més seguretat sobre com s’han de fer les coses, però amb la responsabilitat d’encarrilar les estabilitzacions de la plantilla quan ara es publiqui el decret llei conegut com a «Icetazo». Per tant, venen uns anys complicats, quant a Recursos Humans. I, per altra banda, amb molta il·lusió per continuar avançant amb passos de gegant. En administració electrònica, per exemple, implantarem, aquest 2022, la plataforma de pagament amb visa.

Què li agradaria deixar fet?

La valoració de llocs de treball, que estem a la recta final, i la sintonia amb els representants sindicals és bona i en la mateixa línia. També, la creació del cos d’inspectors, la plantilla completa i ben jerarquitzada de la Policia Local i la implantació del nou sistema de videovigilància.