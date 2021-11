Fortià ha esmenat una errada toponímica que es desconeix quan es va produir i qui la va cometre però que, al llarg dels anys, ha fet que els veïns i les veïnes es referissin a un parc amb un nom equivocat. Ara ja s’ha corregit l’error i a la placa hi ha escrit Parc dels Pradells, però fins ara el nom oficial que hi constava era Paradells. Així ho ha explicat el regidor de Cultura, Pol Meseguer Bell, el qual destaca la importància d’aquest espai urbà, que es troba en un entorn on hi havia hagut uns prats. «D’aquí ve el nom de pradells. Paradells, en canvi, no vol dir res», anota el regidor.

Aquest parc és un dels centres neuràlgics de la vida social i cultural de Fortià. Hi ha jocs per a la mainada i s’hi fan moltes de les activitats que s’organitzen al poble, fins i tot per la festa major. L’Ajuntament de Fortià hi ha realitzat, fa molt poc, una intervenció de millora, en què destaca un mural que ha pintat l’artista Wäwä i en què apareixen tots aquells elements que formen part d’aquest entorn: els infants, els prats, la fauna autòctona... «Aquest és el primer mural que hi ha a Fortià. Vam veure’n en altres municipis i ens va agradar poder tenir-ne un aquí, perquè creiem que l’art de carrer també l’hem de poder gaudir», ha comentat Pol Meseguer Bell, i hi ha afegit. Per la seva banda, l’artista Wäwä, que va posant la seva firma cada cop en més murals urbans, diu: «Un mural més fet. Aquest cop el trobareu al parc de Fortià, on els nens i les nenes van a jugar cada tarda quan surten de l’escola. Espero que el gaudeixin tant o més com jo fent-lo».