La Fundació “la Caixa”, en col·laboració amb CaixaBank i CaixaBank Payments & Consumer, han contribuït amb un total de 24.000 euros perquè Fadir, Fundació d’ajuda al discapacitat de Roses, disposi d’una furgoneta per desenvolupar la seva labor en benefici de les persones amb discapacitat. L’acció s’emmarca en el programa Fórmula Solidària, una iniciativa que té com a objectiu que les entitats socials disposin dels mitjans materials per continuar treballant en benefici de les persones i col·lectius més necessitats.

A l’acte de lliurament, hi ha assistit el director de banca d’institucions de CaixaBank a Girona, Ferran Llach, la tècnica d’acció social a la direcció territorial Catalunya de CaixaBank, Núria Domingo, i el president de Fadir, Manuel Pons.