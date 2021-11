La falta de pluja dels darrers mesos ha accentuat la sequera en els aqüífers i els rius de l’Alt Empordà. Tant és així que el passat 28 d’octubre, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va decretar l’alerta a vint-i-dos municipis de la comarca que han hagut d’aplicar restriccions en l’ús de l’aigua per a serveis no essencials. Són els que depenen de l’abastament de l’aqüífer del Fluvià i la Muga.

Aquesta situació es fa molt evident amb una simple visita en llocs estratègics que les dues conques fluvials. Entre Sant Llorenç i el Pantà de Darnius i Boadella, el llit de la Muga presenta una imatge preocupant, especialment a la zona de la Muga Torta, on el pont de Riambau està totalment descobert, tot i que l’aigua encara impedeix arribar a la zona de l’antiga reial foneria de Sant Sebastià.

El vicepresident del Consell Comarcal, Agustí Badosa, reconeix que «la situació és preocupant, perquè fa mesos que no plou i necessitaríem la situació es revertís».

Agustí Badosa recorda que «des del Consell Comarcal ja hem incidit en altres ocasions davant de l’ACA i del Consorci de la Costa Brava per demanar que hi hagi una interconnexió de les xarxes d’aigua per tal que, en cas d’un estat excepcional de sequera en una zona concreta, es pogués garantir un subministrament bàsic».

Des de Sant Pere Pescador, municipi del qual n’és l’alcalde, creu que «cal diferenciar les dues conques fluvials, tenen característiques diferents. La Muga està regulada i el Fluvià, no. També hem de pensar a buscar mètodes més sostenibles de consum, per exemple en el reg agrícola i en altres sectors».

Pel que fa a l’embassament de Darnius Boadella, a hores d’ara està al 37,88% de la seva capacitat i amb una reserva de 23,15 Hm³, molt per sota dels 40,47 Hm³ (66,24%) que tenia l’any passat en aquestes mateixes dates.