La Diputació de Girona, a través d’un ajut concedit per l’àrea de la Presidència, ha aportat una part molt important del finançament de les despeses derivades de l’actuació de repicament de les antigues escoles de Torroella de Fluvià. L’actuació ha tingut un cost total de 28.212,96 euros, dels quals 25.000 euros s’han sufragat amb càrrec a l’ajut concedit per la Diputació, mentre que la quantitat restant ha estat aportada per l’Ajuntament torroellenc amb fons propis. L’obra s’ha acabat fa pocs dies.

L’edifici de les antigues escoles de Torroella, construït l’any 1929, probablement per l’arquitecte Isidre Bosch Bataller (Vilanna, 1875-1960), va quedar als anys setanta en desús. Al seu lloc, s’hi va fer una sala d’exposicions i sala d’actes per a les associacions de què disposa el municipi de Torroella de Fluvià.

Es tracta d’un edifici aïllat situat a la plaça Municipal, a pocs metres de l’Ajuntament. És un edifici de planta rectangular, de dos pisos, amb teulat a quatre vessants. L’accés, al qual s’accedeix a través de dos graons de totxo, el té en un lateral, ja que, a la façana que dona a la plaça, hi trobem tres finestres rectangulars a cada planta. En aquesta façana, hi ha en mosaic l’escut del poble. Tota la façana està arremolinada i pintada de color groc, excepte les obertures que estan emmarcades amb un color vermellós.

L’alcalde de Torroella de Fluvià, Pere Moradell, celebrava, dimecres passat, «l’acord de la Diputació per finançar aquests treballs, als quals encara manquen els llums per reobrir l’edifici al públic». Les escoles torroellenques van ser actives des del 1929 fins al 1974, quan van deixar de ser el centre escolar. Quan Moradell va prendre el càrrec, l’any 1979, ja no va poder reobrir l’escola, ja que els alumnes d’aleshores tenien plaça al municipi veí de Sant Pere Pescador.