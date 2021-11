Durant la presentació del Pla Local de Joventut de Figueres, el regidor de Serveis Socials Jesús Quiroga, s’ha referit a l’oportunitat d’accedir als fons europeus per finançar el projecte del Districte Jove, un del punt del pla municipal, «que vol ser un espai de referència per als joves on puguin tenir un lloc habilitat per poder-se formar-se a través de recursos audiovisuals i tècnics, espais habilitats per l’oci, espais culturals per a entitats joves i bucs d’assaig».

La voluntat del govern és que el Districte Jove pugui emplaçar-se en una nova zona de creixement a la ciutat on està previst que pugui haver-hi també habitatge per a joves, com és el Parc de les Aigües.

Quiroga ha esmentat el repte que suposa per Figueres tenir una societat jove. Aquests joves que dels 16 als 21 són invisibles al món laboral, han de tenir una formació adequada, per tant un dels eixos que manté el pla local de joventut és oferir un reforç perquè els joves puguin tenir una formació professional adequada de graus mig i superiors per donar resposta als sectors econòmics. També s’ha referit al centre de noves oportunitats com a un recurs important perquè els joves que no superen la formació secundària obligatòria puguin tenir una segona oportunitat. «Apostem pel retorn del talent la possibilitat de crear empresa, de sortir-se’n dins un conjunt econòmic divers. Aquesta ocupació ha de ser de qualitat i s’ha de complementar amb una política d’habitatge perquè els joves tinguin accés al lloguer i a l’habitatge, al costat d’ofertes formatives i laborals: Es tracta d’alinear ocupació, formació i habitatge, dins una mateixa política d’emancipació».

Tot això anirà acompanyat dels recursos tècnics de l’ajuntament, però «el pla és l’eina perquè ens puguem beneficiar dels recursos que venen d’altres administracions que permeten implementar i executar el pla local de joventut» ha recordat l’alcaldessa Agnès Lladó.