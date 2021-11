L’aparcament dissuasiu del carrer del Far de Figueres continua sense funcionar i generant una despesa a la ciutat sense que tingui un ús. A banda d’això, s’hi afegeix la problemàtica de les ocupacions a les construccions que hi ha a l’interior. L’ajuntament ha d’invertir en el manteniment d’un equipament que no s’utilitza i ha de fer gestions contínuament per treure les persones que ocupen l’espai. Per aquest motiu els regidors no adscrits de Figueres van proposar al darrer ple del passat 2 de novembre enderrocar-les per evitar el problema.

L’aparcament del Far de Figueres «s’ha convertit en el lloguer més car que avui dia es paga en aquest ajuntament amb un cost de 50.000 euros anuals» ha assenyalat l’alcaldessa Agnès Lladó. L’aparcament situat on hi havia l’antic camp de futbol està infrautilitzat i ara el govern es replanteja el seu ús per poder amortitzar la inversió de més de 130.000 euros que es va fer per adaptar les instal·lacions esportives i convertir-les en un pàrquing. El solar el va decidir llogar l’anterior govern com a aparcament dissuasiu, a tocar del centre, però de les seves 380 places potencials mai se n’han arribat a utilitzar més de deu. Després de la inversió realitzada per adequar el terreny i convertir-lo en aparcament, l’ajuntament constata que «estem perdent diners cada dia i hauríem de plantejar d’alguna manera honesta si aquesta inversió reverteix en l’ajuntament el que s’esperava». Els regidors no adscrits demanen que s’usi part del camp com a estacionament per a autocaravanes.