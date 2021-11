Protecció Civil ha desactivat aquest dilluns l'alerta del Pla d'emergències per ventades VENTCAT. El Servei Meteorològic de Catalunya ha registrat durant l'episodi ratxes de vent de fins a 140 km/h a Portbou, 90 a Espot i 79 km/h a Port del Compte. El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 15 trucades per 15 incidències relacionades amb el vent, el 53% de les quals a la demarcació de Barcelona i el 47% de la de Girona. La majoria han estat per risc estructural i obstacles, cap per incidències greus. D'altra banda, els Bombers han atès 18 alertes relacionades amb el vent per elements caiguts a la via com a arbres o fanals, o elements de teulats i façanes que es movien.