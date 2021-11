Els Bombers de la Generalitat han fet aquest dissabte cinc serveis a la Selva a causa de les fortes ratxes de vent. Una de les actuacions ha estat a migdia per retirar un arbre caigut a sobre d'un vehicle en circulació a Lloret de Mar, sense que s'hagin de lamentar ferits, i una altra sortida ha estat per treure un pal de la llum tombat a Santa Coloma de Farners.

A la resta de comarques, no hi ha hagut incidències destacables. Les ratxes de vent ja superen els 100 km\/h a l'Empordà amb registres destacables com els 120,2 km\/h de tramuntana a Portbou. En paral·lel, el temporal de mar es reforçarà aquest diumenge a la costa catalana amb onades que poden superar els 4 metres –mar brava- al nord de la Costa Brava.